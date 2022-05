Economia Presidente do BCE cita período de inflação ‘elevada’, por guerra e reabertura

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira, 3, que a guerra da Rússia na Ucrânia e a reabertura econômica, após o auge do choque da covid-19, provocam um período de inflação “elevada”, puxada sobretudo pelos preços de energia. Durante o evento virtual Generation Euro Students Awards 2022, ela citou a pandemia e a guerra como “grandes desafios para todos, inclusive para o BCE”.

Questionada por um estudante, Lagarde reafirmou que o banco central deve concluir as compras líquidas de ativos no início do terceiro trimestre, “a menos que existam dados e informações muito diferentes”. Ela reafirmou que o BCE “é dependente dos dados”.

E comentou que a instituição está “muito atenta à transmissão apropriada da política monetária por toda a zona do euro”.

Questionada sobre criptomoedas, Lagarde disse que, na opinião dela, elas “não são moedas, são uma classe de ativos”. E complementou que eles são “altamente especulativos” e ainda com pouca regulação até o momento.

Para ela, é “muito necessário” haver mais regulação nesse setor, já que ele pode induzir a erros e muitos consumidores estão mal informados sobre o assunto.

Lagarde ainda mencionou o fato de que as criptomoedas, como o bitcoin, são “grandes consumidoras de energia fóssil e de energia em geral”.