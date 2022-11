Economia Presidente do BC chinês promete manter yuan estável

A China terá como objetivo manter a taxa de câmbio do yuan estável em um nível razoável e equilibrado e fazer com que a taxa de crescimento potencial da economia esteja em uma faixa razoável, disse o presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Yi Gang.

As observações do líder ocorrem num momento em que a moeda chinesa enfrenta crescente pressão de queda em relação ao dólar americano, enquanto a economia continua pressionada por uma crise prolongada no setor imobiliário e uma política rigorosa contra a covid-19.

Em discurso nesta quarta, Yi Gang disse que o BC chinês continuará a permitir que o mercado desempenhe um papel decisivo na taxa de câmbio do yuan, observando que o banco central tem administrado o câmbio em um sistema gerenciado e flutuante.

A economia chinesa, embora enfrente alguns desafios e esteja pressionada, continua se recuperando em geral, afirmou Yi, de acordo com uma transcrição publicada no site do banco central.

A economia chinesa cresceu 3,9% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, superando as previsões dos economistas. Mas o ímpeto de crescimento esfriou novamente em outubro, com os indicadores oficiais das atividades industriais e de serviços caindo em território contracionista.

O país asiático intensificou o apoio à economia real ao lançar políticas para reforçar o investimento em infraestrutura e a inovação em equipamentos, o que deve demonstrar efeitos “visíveis” no quarto trimestre, acrescentou Yi, reforçando que o BC chinês apoia ativamente o “desenvolvimento saudável” do setor imobiliário e que as vendas de imóveis e a oferta de crédito melhoraram ligeiramente recentemente.