Economia Presidente do BB diz que banco negocia 2ª etapa do MCMV em Rondonópolis

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, anunciou que o banco está em negociação para dar andamento à segunda etapa do empreendimento do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no conjunto residencial Celina Bezerra, em Rondonópolis (MT). Ao discursar em evento de entrega de 1.440 unidades habitacionais da primeira etapa, ela reforçou o compromisso do BB de viabilizar o acesso à casa própria.

“O momento mais importante da minha carreira é este, de vir aqui entregar as casas, de fazer o que o Banco do Brasil sabe fazer melhor”, declarou Tarciana.

Segundo ela, a entrega poderia ter sido mais de duas mil unidades se as obras não estivessem paradas. “Nosso objetivo é que ações como essa se multipliquem país afora.”

Tarciana Medeiros anunciou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizou e que o banco iniciou as negociações para dar andamento à segunda etapa do empreendimento. “O Banco do Brasil reforça o compromisso à sociedade de viabilizar o acesso à casa própria a quem mais necessita”, disse.

O prefeito de Rondonópolis e apoiador de Lula, José Carlos Junqueira de Araújo, fez um discurso enaltecendo os governos petistas e homenageou a ex-presidente Dilma Rousseff, o que levou aplausos da plateia.

O governador Mauro Mendes (União Brasil) e o senador Wellington Fagundes (PL-MT), presentes no evento, ao serem citados pelo prefeito, foram vaiados.