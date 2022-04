Economia Presidente do Banco Mundial teme que choque de energia siga até 2023

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou que o desarranjo observado atualmente no setor de energia é uma preocupação muito presente em seu radar. Segundo ele, esse choque pode “perdurar no próximo ano”.

Malpass ainda mencionou as dificuldades no setor de fertilizantes relacionadas à guerra entre Ucrânia e Rússia, que desestabilizou algumas cadeias do setor, problema agravado ainda pelas sanções econômicas impostas aos russos.

A declaração do presidente da instituição financeira internacional foi dada durante evento para marcar o lançamento de um relatório sobre a importância de se manter o comércio aberto, com a intenção de ajudar a lidar com desafios como a alta recente nos preços de alimentos.

O relatório foi elaborado em conjunto pelo Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização Mundial de Comércio (OMC) – e está disponível nos sites das entidades.

Presente no evento, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, destacou como risco a existência de “múltiplos choques simultâneos” na economia global.

Segundo ela, há uma “inabilidade comprovada nossa em lidar com mais de uma crise por vez”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.