Presidente de Conselho Europeu defende soberania e prega liderança digital

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, defendeu nesta quarta-feira, 12, a necessidade da União Europeia buscar maior soberania, e apontou uma recuperação sustentável e as oportunidades para transformação digital como duas frentes prioritárias no tema. Em evento do Banco Europeu de Investimento, o dirigente afirmou: “Europa pode ser líder digital, depende apenas de nós”.

Segundo Michel, é necessário expandir a capacidade produtiva e aumentar a resiliência do bloco.

Outro tema destacado pelo líder foi a parceria com a África, que deve ser reforçada tendo em vista os interesses europeus em sua percepção, algo que espera ocorrer na Cúpula UE-União Africana, marcada para o próximo mês.