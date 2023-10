Economia Presidente da CCJ do Senado convoca sessão sobre reforma tributária para o dia 7

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), convocou sessão para deliberação e votação da reforma tributária no colegiado para o dia 7 de novembro. Ele concedeu o pedido de vista coletivo de duas semanas por ofício, após a leitura do parecer do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Alcolumbre espera que a CCJ finalize os trabalhos no próprio dia 7, e que o plenário do Senado avalie o texto nos dias 8 e 9 de novembro.

Dessa forma, com o texto aprovado, é possível devolver a proposta de emenda à Constituição (PEC) à Câmara no dia 10 de novembro.