Economia Presidente da Caixa informa liberação do consignado do Auxílio a partir de terça

A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Daniella Marques, disse em postagem nas redes sociais que o banco começará a liberar nesta terça-feira, 11, o empréstimo consignado com base nos benefícios do Auxílio Brasil.

“Preparando hoje o digital e amanhã nas lotéricas e agências muita conscientização para renegociarem dívidas e p/ os q (sic) são autônomos e informais”, escreveu ela em uma postagem em sua página oficial no Instagram. O texto foi escrito sobre um banner do Ministério da Cidadania, responsável pelas regras do empréstimo, sobre a autorização para que os bancos ofertem os recursos.

Na semana passada, Marques disse que o crédito provavelmente seria liberado pela CEF próximo do dia 15 de outubro, ou seja, o próximo sábado. No entanto, afirmou que o banco ainda estava fazendo estudos junto ao ministério.

A Caixa foi um dos 12 bancos habilitados pela pasta a oferecerem o consignado do Auxílio Brasil. Entre os cinco maiores bancos do País, foi a única habilitada. Como mostrou o Broadcast, os grandes bancos têm mostrado receio com a linha de crédito, considerada arriscada dado o perfil do público-alvo.

Marques tem afirmado que a Caixa vai conceder o crédito com juros abaixo do teto estipulado pela Cidadania, de 3,5% ao mês, e que permitirá que seus clientes utilizem os recursos tomados através da linha para pagar dívidas mais caras, como as contraídas com cartões de crédito.

Procurada pela reportagem, a Caixa ainda não se manifestou.