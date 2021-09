Preços de residências nos EUA têm maior alta anual da série histórica em junho

O aumento no preço de moradias atingiu recorde em junho nos Estados Unidos, com a demanda robusta continuando a superar o número de casas no mercado. O índice nacional de preços de residência avançou 18,6% em junho, na comparação anual, após alta anual de 16,8% no mês anterior. Junho marcou a maior alta anual do índice desde o início da série histórica, em 1987.

Os preços de moradias têm disparado neste ano nos EUA, com o estoque de casas à venda bem abaixo dos níveis típicos, em quadro de juros muito baixos apoiando a demanda.

Casas à venda nos últimos meses muitas vezes recebem várias ofertas e são vendidas acima do preço pedido inicialmente.

O preço da mediana das casas existentes à venda subiu 17,8% em julho, na comparação anual, a US$ 359.900, informou mais cedo neste mês a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês).

O número de casas à venda nos EUA aumentou nas últimas semanas, mas o estoque continua a ser baixo, especialmente para residências com preços mais baixos.