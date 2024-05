Preço médio do etanol em abril teve alta de 5,4% contra março, aponta Veloe

No balanço parcial de 2024, o preço do biocombustível já acumula uma valorização de 7,5% nos postos

O preço médio nacional do etanol foi de R$ 3,852 em abril, o que representa uma alta de 5,4% em relação ao mês anterior, segundo o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, elaborado em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe.

No balanço parcial de 2024, o preço do biocombustível já acumula uma valorização de 7,5% nos postos. Mesmo com o aumento, o etanol ainda está 4,5% mais barato do que há 12 meses: em abril de 2023, o valor do litro era R$ 4,015 por litro, informou o Veloe, hub de mobilidade e gestão de frota.

De acordo com o levantamento, os postos de abastecimento sediados no Nordeste e Norte registraram os maiores valores por litro do biocombustível, de R$ 4,404 e R$ 4,396, respectivamente, enquanto consumidores do Sudeste e o Centro-Oeste encontravam os menores preços médios nacionais, R$ 3,775 e R$ 3,804, respectivamente.

Na média das capitais, o etanol apresentou um preço médio de R$ 3,942 por litro – alta de 4,9% em relação ao mês anterior e de 7,5%, no balanço parcial de 2024. O aumento mensal no preço do etanol abrangeu todas as regiões brasileiras, informa o Veloe, com destaque para os aumentos no Centro-Oeste (+6,3%), Sudeste (+5,9%) e Nordeste (+3,8%).