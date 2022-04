Economia Preço do gás de botijão puxa aceleração da alta do grupo Habitação no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de um aumento de 0,53% em março para uma elevação de 1,73% do grupo em abril, o que resultou numa contribuição de 0,28 ponto porcentual para a taxa de geral inflação de 1,73% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) este mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior pressão no grupo partiu do aumento de 8,09% no gás de botijão, uma contribuição de 0,11 ponto porcentual para a inflação.

A Petrobras anunciou um aumento de 16,06% no valor do gás liquefeito de petróleo (GLP) vendido nas refinarias em 11 de março, ou seja, o IPCA-15 de abril absorveu a maior parte do reajuste.

O gás encanado também teve alta (3,31%), devido a reajustes no Rio de Janeiro e Curitiba.

A energia elétrica ficou 1,92% mais cara, com impacto de 0,09 ponto porcentual sobre a inflação.

No Rio de Janeiro, houve reajustes de 15,58% e 17,30% nas duas concessionárias pesquisadas, a partir de 15 de março.