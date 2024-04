Economia Preço do etanol sobe 5,6% em abril e gasolina comum cai 0,8% em SP, aponta Sem Parar

Em abril, o preço do litro de etanol comum ficou em R$ 3,57 em média, valor 5,6% acima dos R$ 3,39 praticados em março. Já a versão aditivada subiu 5,3%, passando de R$ 3,88 para R$ 4,08, segundo levantamento realizado pelo Sem Parar, ecossistema de mobilidade com foco em veículos, no Estado de São Paulo.

A gasolina comum, em contrapartida, ficou quase estável (-0,8%), indo de R$ 5,55 em março para R$ 5,50 este mês, enquanto a versão aditivada teve aumento de 2,3%, com valor do litro saindo de R$ 5,92 para R$ 6,06.

O diesel seguiu estável, com queda de 0,5% na versão comum, indo de R$ 5,86 para R$ 5,83. O diesel aditivado teve oscilação sutil de 0,1%, com o preço do litro variando de R$ 6,14 para R$ 6,13, em abril.

Em relação aos preços praticados em abril de 2023, as duas versões da gasolina apresentaram aumento: a comum subiu 5,4%, de R$ 5,27, em 2023, para R$ 5,56, em 2024. A versão aditivada oscilou 6,8%, de R$ 5,68 para R$ 6,06.

As duas versões de etanol tiveram queda. O comum caiu 8%, com preço variando de R$ 3,88, em abril de 2023, para R$ 3,57 atualmente. A versão aditivada caiu 4,7%, indo de R$ 4,29 para R$ 4,08.

O levantamento analisou cerca de 45 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos paulistas, durante os meses de abril de 2023 e 2024.