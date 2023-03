Economia Preço do etanol cai em 12 Estados, fica estável em 6, sobe em 7 e no DF, diz ANP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 Estados, subiram em 7 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 6 Estados na semana entre 19 e 25 de fevereiro. No Amapá, não houve coleta. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol cedeu 0,26% na semana em relação à anterior, de R$ 3,80 para R$ 3,79 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 0,27% na semana, de R$ 3,70 para R$ 3,69. Mato Grosso foi o Estado que apresentou a maior queda porcentual, de 2,38%, de R$ 3,36 para R$ 3,28 o litro.

O Tocantins foi o Estado com o maior avanço de preços na semana, de 2,80%, de R$ 4,28 para R$ 4,40 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,09 o litro, em São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. O maior preço estadual, de R$ 6,77, foi registrado em Minas Gerais.

Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,28, foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado em Roraima, com R$ 4,87 o litro.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País caiu 1,56%. O Estado com maior alta porcentual no período foi o Rio Grande do Norte, com 6,49% de aumento no período, de R$ 4,16 para R$ 4,43 o litro. A maior baixa porcentual ocorreu em Mato Grosso (-6,29%), de R$ 3,50 para R$ 3,28.