Preço da gasolina sobe mais 2,25% nas refinarias da Petrobras

O preço da gasolina nas refinarias da Petrobras teve neste sábado um aumento de 2,25%, o equivalente a R$ 0,04, conforme a tabela de preços publicada no site da estatal.

A gasolina (tipo A), que custava R$ 1,9671 por litro nas refinarias, foi reajustada para R$ 2,0113, em valor que não inclui os tributos incidentes no combustível. Em menos de dois meses, o preço da gasolina já subiu 16% como resultado da política da Petrobras de acompanhar as variações de preços dos combustíveis no mercado internacional.

O diesel, por sua vez, está sendo vendido desde ontem a R$ 2,0316 por litro nas refinarias, já incorporando o desconto de R$ 0,30 permitido pelo programa de subvenção criado pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros. O combustível ainda teve uma redução adicional de R$ 0,16 em decorrência da isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) e da redução de PIS/Cofins do combustível.