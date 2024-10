‘Precisamos reconquistar nossos vizinhos’, diz Alckmin, em evento da ApexBrasil em SP

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou nesta sexta-feira, 4, o programa da ApexBrasil para a qualificação de 1.825 empresas para exportar, principalmente pelo fato de grande parte das empresas serem de pequeno porte. De acordo com Alckmin, é importante qualificar as pequenas empresas para atuarem no mercado exportador, porque é difícil saber tudo deste mercado.

“Então você vai ter uma ferramenta, um portal onde você vai saber as compras governamentais, começando aqui pela nossa região. O mundo é globalizado, mas o comércio é intrarregional”, disse o vice-presidente da República e responsável pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). “Se pegarmos os Estados Unidos, Canadá e México, 40% do comércio, quase 50% é só entre eles. Se pegar a União Europeia, 60% do comércio é só entre eles. Se pegar a Ásia, quase 70% é só entre eles. A América Latina é 26″%, pontuou Alckmin.

“Precisamos reconquistar nossos vizinhos, que é para onde a gente vende valor agregado, valor mais expressivo e gera mais emprego e renda”, disse o vice-presidente, emendando que se faz necessário dar incentivos às pequenas empresas como fazem França e China para ajudar nas suas exportações.

A Itália é outro exemplo, de acordo com Alckmin, de país que tem muitas empresas de pequeno porte atuando nas exportações.