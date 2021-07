Precisa vender seu imóvel? Confira 5 dicas

Vender um imóvel, muitas vezes, não é uma tarefa tão simples quanto se parece. São inúmeros os fatores a se considerar tanto na hora de anunciar quanto para quem compra. Qual a idade do imóvel? Estado dos pisos, carpetes ou paredes? São várias perguntas que influenciam a tomada de decisão de quem pretende adquirir um imóvel. A plataforma Apto destrincha esse tema e traz 5 dicas para quem precisa vender e está com dificuldades.

Uma pintura na parede para não deixar marcas de uso pode ser a diferença entre a hora de fechar um negócio ou não – Foto: Blue Bird / Pexels

“O processo de venda está muito além de calcular quanto vale o imóvel e anunciá-lo num site ou imobiliária. Se seu imóvel não é atrativo, ele ficará estagnado por muito tempo. Existe muita coisa a se considerar e arrumar antes de procurar vendê-lo”, explica Alex Frachetta, CEO do Apto.

Seguem 5 dicas do executivo para quem procura tornar sua casa ou apartamento mais atrativo e depois comprar um imóvel novo, ainda melhor:

1. Pequenas reformas:

É claro que uma reforma muito grande pode ocasionar prejuízos para quem planeja vender, mas uma pequena reforma, além de valorizar o imóvel, ainda pode permitir que você aumente um pouco o preço, recuperando, muitas vezes, um valor acima do que você desembolsou inicialmente. Uma pintura na parede para não deixar marcas de uso, uma arrumadinha nos armários embutidos, fechar os buracos de prego ou polir os pisos, podem ser a diferença entre fechar um negócio ou não.

2. Sessões de foto:

Estamos na era digital e ainda em tempos de distanciamento social, por isso, não estamos em condições de nos expor a riscos de contaminação. Investir em uma sessão de fotos e montar seu catálogo online, além de permitir o comprador analisar de antemão o que ele pode esperar do imóvel, afastará aqueles que não possuem interesse, caso tivessem somente a opção de conhecê-lo fisicamente.

3. Corretor:

Um bom corretor de imóveis faz toda a diferença. Ele irá ajudar na negociação entre ambas as partes e mostrará de forma transparente ao cliente tudo que engloba o imóvel. Entretanto, conversar com o corretor para ajudá-lo a visualizar pontos positivos do imóvel, é um diferencial. Afinal, você viveu nele por algum tempo, sabe de todos os charmes do lugar.

4. A hora da visita:

A primeira impressão é a que fica, mas mantê-la é seu dever. O comprador pode ter namorado o imóvel pela internet, mas é pessoalmente que ele irá validar a verdadeira qualidade. Seja transparente, limpe e organize o ambiente antes de receber um possível cliente. Retire alguns móveis para dar visibilidade e noção de espaço.

5. Negociação:

Ninguém quer sair perdendo. Mas não ceder também é um problema. Tenha noção de que, muitas vezes, o bairro não pode não ser o mais agradável, por exemplo. Ou o mercado mais próximo está há mais de 1 quilômetro de distância. Ou ainda o seu imóvel pode ter problemas que pequenas reformas não conseguiram esconder. Assim, ceda um pouco na hora de negociar, ou seja, mais flexível com outras formas de negociação, como a permuta de imóveis, por exemplo. Quando ambas as partes chegarem a um acordo, feche o negócio.