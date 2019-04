Prazo para entrega do IR termina hoje

Na reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019, cerca de 5,2 milhões de brasileiros ainda não haviam prestado contas à Receita Federal. Até as 17h de ontem, 25.231.608 de declarações haviam sido entregues, o que representa 82,7% do total esperado, de 30,5 milhões. O prazo termina hoje, às 23h59.

Mesmo se o contribuinte não conseguir reunir todos os documentos necessários, especialistas aconselham que a declaração seja enviada dentro do prazo, para evitar as multas por atraso. As informações prestadas podem ser alteradas, a qualquer tempo, dentro de um período de cinco anos, por meio de uma declaração retificadora.

Estará obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2018, recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.