Economia Prazo final para pagamento de débitos do IR com a Receita termina nesta terça

A Receita Federal encerra nesta terça-feira, 31, o prazo para a entrega do Imposto de Renda (IR) 2022. A partir do dia 1º de junho, o contribuinte que deveria, mas não prestou contas ao Fisco está sujeito a uma multa de, no mínimo, R$ 165,74.

Quem declarou o Imposto de Renda 2022 e tem um saldo a pagar precisa emitir o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Trata-se de um boleto utilizado para pagar tributos federais, como impostos, taxas e contribuições.

No caso da declaração de IR, o Darf já vem completamente preenchido e pode ser emitido pelo próprio programa de declaração do IR ou no sistema online e-CAC.

Existe também a possibilidade, de acordo com a Receita, de se preencher ou atualizar manualmente um Darf. Nesse caso, outro sistema é utilizado: o Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais (Sicalc).

Por se tratar de um documento para pagar diversos tributos federais, é necessário se atentar ao código do tipo de imposto a ser pago. Os códigos podem ser conferidos no site da Receita.

O contribuinte deve realizar o pagamento do Darf até a data de vencimento – no caso do IR, se for imposto devido, terá até esta terça-feira, 31.