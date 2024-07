Economia Prazeres: Membros do GT de Comércio do G20 concordaram em trabalhar com proposta brasileira

Os membros do Grupo de Trabalho (GT) de Comércio e Investimentos do G20 concordaram em trabalhar com a proposta brasileira para a declaração de princípios do grupo, embora ainda não haja um consenso, de acordo com Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho (GT) de Comércio e Investimentos do G20, que se reuniu nesta quinta, 27, e sexta-feira, 28, no Rio de Janeiro.

“O primeiro rascunho apresentado pela presidência brasileira no G20 foi bem recebido”, disse Prazeres. “Evidentemente, não havia expectativa de que fosse base de um consenso, mas a boa notícia é que os países membros do G20 concordaram em trabalhar com a proposta brasileira, sugerir a partir da proposta brasileira edições e adições para que possamos buscar convergência, que é o nosso objetivo.”

Indagada sobre barreiras estabelecidas por países europeus com argumento ambiental, a secretária afirmou que o objetivo da presidência brasileira no G20 não é “apontar dedos”. De acordo com ela, os representantes do Brasil estão olhando para a frente e buscando um consenso político sobre parâmetros que os governos deveriam observar na adoção de medidas de restrição comercial.

O embaixador Fernando Pimentel, diretor do Departamento de Política Comercial do Ministério das Relações Exteriores (MRE), também coordenador do GT, destacou que foram recebidas muitas contribuições e o Brasil elaborou uma minuta, que foi apresentada aos países membros para a apresentação de propostas. “Agora, estamos na fase de amalgamar as propostas.”