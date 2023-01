Prates: MP que amplia desoneração de combustíveis deve sair hoje ou amanhã

O futuro presidente da Petrobras, senador Jean Paul Prates, disse neste domingo, 1º, que uma Medida Provisória (MP) para continuar a desoneração sobre combustíveis será publicada ainda hoje ou amanhã e terá validade de 60 dias. “Com isso, ganhamos tempo para tomar posse na Petrobras, olhar o consenso do setor de petróleo, e o próprio preço do barril no mercado internacional, já que a tendência é ele distensionar em função do término do inverno no hemisfério norte”, disse ao chegar ao Salão Branco do Congresso Nacional para a posse. “Deve sair hoje, mas na verdade não sei como é esse expediente. então deve ser publicada hoje ou amanhã.”

Prates comentou que há um alerta sobre o aumento do dólar e que é preciso ficar alerta sobre oportunistas. “Houve especulação”, afirmou. Ele criticou a mudança de preços nos combustíveis nas bombas. “De ontem para hoje e de hoje para amanhã não há nenhuma razão para se aumentar preços”, garantiu.

Na sexta-feira, 30, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, registrou a possibilidade de uma MP sobre combustíveis no início do governo Lula. “Queremos garantir que não haverá nenhum movimento traumático, a não ser que seja necessário, por uma emergência”, disse. Segundo Prates, a ideia é fazer qualquer movimento de preços de forma orgânica. “Não é para ter trauma nenhum”, reforçou.