Prates confirma que pode assumir Petrobras interinamente

Indicado pelo governo Lula para ser o próximo presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) confirmou nesta quarta-feira, 4, que pode assumir o comando da estatal interinamente. “Existe uma possibilidade de assumir interinamente, porque para assumir definitivamente tem que esperar 30 dias a Assembleia Geral dos acionistas. Esses 30 dias, se não me engano é por causa das ADRs de Nova York. Não tem nada a ver com análise, mesmo que análise esteja pronta, para convocar AGE tem que ter 30 dias de antecedência”, afirmou Prates no Palácio do Planalto.

Questionado sobre quando poderia assumir a Petrobras, o senador projetou meados de fevereiro.

“Se for com esses 30 dias para AGE com mais 8 ou 10 de análise antes, seria lá para o dia 10 ou 15 de fevereiro, mas interinamente pode ser aos 10 dias”, acrescentou Prates.