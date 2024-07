PPSA habilita 10 empresas para leilão de petróleo da União no dia 31 de julho

A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) habilitou 10 empresas para o leilão de petróleo da União, que será realizado no próximo dia 31, na B3, em São Paulo. Serão comercializados 37,5 milhões de barris de petróleo, que é a produção estimada da União para 2025, relativa aos campos de Mero e Búzios, informou a estatal que representa a União nos contratos de Partilha de Produção.

Foram habilitadas Petrobras, Refinaria de Mataripe, CNOOC Petroleum Brasil, ExxonMobil Exploração Brasil, Equinor Brasil Energia, Galp Energia Brasil, PetroChina International (Brazil) Trading, Prio Comercializadora, Shell Trading Brasil e TotalEnergies EP Brasil.

“Só o número inédito de empresas habilitadas já demonstra um interesse maior do mercado e esperamos competição nos lotes”, disse a diretora técnica da PPSA e presidente interina da empresa, Tabita Loureiro.

Até então, o maior número de empresas habilitadas foi no terceiro Leilão, em novembro de 2021, quando seis empresas enviaram a documentação e três apresentaram lances.

Ao todo serão três lotes ofertados no leilão, sendo dois de Mero – um com 12 milhões de barris e outro com 11 milhões de barris -, e um lote de Búzios, com 2,5 milhões de barris.