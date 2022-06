PPI dos EUA abre espaço para Ibovespa buscar recuperação

Após descer 2,73% no fechamento de segunda-feira, aos 102.598,18 pontos, o Ibovespa abriu com leve alta a sessão de negócios desta terça-feira. Às 10h09, operava com ganho de 0,40%, aos 103.011,94 pontos. Mais cedo, o Índice futuro iniciou as negociações nas máximas aos 103 mil pontos, mas arrefeceu, chegando a oscilar em terreno negativo. Apenas após a divulgação da inflação americana em maio medida pelo indicador PPI, que veio exatamente no consenso (0,8%), firmou alta, dando o indicativo para o dia.

A divulgação do dado de inflação também impulsionou os índices futuros norte-americanos, que recuperam parte das perdas de ontem, enquanto a maioria das bolsas europeias não conseguiram sustentar o viés positivo da abertura. No Brasil, o dólar tinha queda frente ao real, mas ainda na faixa dos R$ 5,10.

Apesar do alívio, segue a cautela pelas incertezas com o quadro inflacionário e a consequente alta de juros no mundo todo, com ênfase na perspectiva de maior aperto de política monetária na principal economia do planeta, os Estados Unidos, amanhã.

A divulgação do PPI de maio, dentro do esperado, atenuou a tensão iniciada semana passada depois que o CPI acima do consenso trouxe temor ao mercado. Os contratos futuros de Fed funds compilados pelo CME Group passaram a embutir chance de 98% de elevação em 75 pontos-base da taxa básica pelo Federal Reserve (Fed) amanhã. De acordo com a LCA, as taxas de retorno anual dos Treasury Bonds recuam moderadamente o que propicia alguma recuperação dos ativos de risco.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou hoje a série de reuniões para análise da conjuntura. Para além da questão externa, estão na mesa de avaliações os riscos fiscais em ano eleitoral e a persistência inflacionária para 2023, ou seja, dentro do horizonte considerado relevante para a política monetária.

Governo e Congresso tentam segurar a alta no preço dos combustíveis, com o pacote que limita a 17% a alíquota do ICMS. No entanto, no exterior, a cotação vista nos contratos futuros de petróleo segue escalando. Para o tipo Brent, ficou acima dos US$ 122 o barril. Lembrando que, na ata da reunião de maio, o colegiado optou, no cenário de referência, em manter a premissa de que o preço do petróleo terminaria este ano cotado a US$ 100 o barril. Há instantes, a cotação passava de US$ 124 o barril.

Ainda que a variação do petróleo tenha influência sobre a cotação das ações de Petrobras, pesam questões internas, como a transição no conselho de administração da petroleira, incluindo o indicado da vez à presidência executiva, Caio Paes de Andrade.

O volume de serviços prestados subiu 0,2% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de 1,7% para 1,4%. O resultado de abril ficou abaixo da mediana das estimativas, de 0,4%, dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 0,3% a uma alta de 2,4%.