PPI da zona do euro avança 1,6% em setembro ante agosto, como previsto

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro cresceu 1,6% em setembro ante agosto, em linha com o previsto pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, o PPI avançou 41,9% em setembro, um pouco abaixo da previsão de alta de 42,1% dos analistas. Apenas no setor de energia, a alta anual nos preços ao produtor supera 100%, tendo ficado em 108,2% em setembro. Com informações da Dow Jones Newswires.