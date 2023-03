Powell repete na Câmara dos EUA discurso feito na abertura de sessão no Senado

Economia

Tebet sobre PL de igualdade salarial: multa será 10 vezes o maior salário pago pela empresa

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, repete, nesta quarta-feira, 8, no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o discurso que fez na abertura de sessão no Comitê Bancário do Senado do país na terça-feira, 7. Em seguida, Powell responderá a perguntas de deputados. No […]