Poupança tem entrada de R$ 1,339 bilhão, melhor resultado para março desde 2020

A caderneta de poupança voltou a ficar no azul em março, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Banco Central (BC). A aplicação registrou depósito líquido de R$ 1,339 bilhão no mês passado, depois do resultado negativo de R$ 3,823 bilhões em fevereiro.

Em relação aos anos anteriores, foi o melhor resultado desde 2020 (R$ 12,168 bilhões). Nos três anos posteriores, houve saques líquidos da caderneta em março.

No mês passado, foram aplicados na poupança R$ 324,719 bilhões, enquanto R$ 323,380 bilhões foram sacados pelos brasileiros.

Considerando o rendimento de R$ 4,873 bilhões, o saldo total da caderneta somou R$ 975,769 bilhões ao fim de março.

Atualmente, com a taxa Selic a 10,75% ao ano, a poupança é remunerada pela taxa referencial (TR), hoje em 0,0850% ao mês, mais uma taxa fixa de 0,5% ao mês (6,17% ao ano).

Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a atualização é feita pela TR mais 70% da taxa básica de juros.