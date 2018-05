Postos de combustíveis retomam atividades em diversos pontos do Rio

Os postos de combustíveis na capital do Rio de Janeiro vão aos poucos retomando suas atividades. Após as filas quilométricas ao longo de toda a segunda-feira, 28, os cariocas já encontram com mais frequência postos abastecidos e esperam menos tempo para encher o tanque em diversos pontos da cidade. Pela manhã desta terça-feira, 29, a espera alcançava cerca de 30 minutos em um dos postos de combustíveis da Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do centro.

Houve melhora também na oferta de transporte coletivo. O serviço BRT Rio, corredor expresso de ônibus articulado, informou que operaria com 10 linhas no horário de pico de movimento, entre 5 horas e 9 horas. O serviço contaria com 125 ônibus articulados em todo o sistema a partir das 4 horas desta terça-feira, distribuídos pelos três corredores. Os serviços do eixo da Avenida Cesário de Melo e do trecho entre Madureira e o aeroporto internacional do Galeão, porém, permaneceriam interrompidos.

Na noite de segunda, a Prefeitura do Rio informou que as unidades municipais de educação funcionariam normalmente nesta terça-feira.

Segundo nota da Secretaria da Casa Civil, representante da Rio Ônibus garantiram que já estava em andamento um plano para reabastecer as empresas de transporte, possibilitando que os serviços de ônibus convencionais e BRT também fossem normalizados.

Segundo o secretário Paulo Messina, os hospitais municipais possuem os insumos necessários para atender emergências, e o serviço de coleta de lixo na cidade não seria interrompido pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).