Economia Positivo: lucro líquido sobe 75,6% no 2tri22 ante 2º trimestre; para R$ 90,5 mi

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 90,5 milhões no segundo trimestre de 2022, alta de 75,6% na comparação com o mesmo período de 2021. O Ebitda, por sua vez, subiu 68% na mesma base comparativa, para R$ 185,3 milhões.

O avanço do lucro líquido reflete o forte crescimento de receita entre os períodos comparativos, com maior diversificação entre os segmentos de negócio, além da melhor alavancagem operacional com consequente diluição da base de custos, segundo o release de resultados. Entre abril e junho, a receita líquida foi de R$ 1,631 bilhão, 107,5% a mais na comparação anual.

Já o crescimento do Ebitda foi impulsionado pela expansão dos negócios da companhia, também apoiado pela maior diversificação e melhor mix entre os negócios, além da alavancagem operacional traduzida em diluição dos custos fixos, cujo crescimento é menor do que o das receitas.

A Positivo finalizou o período com dívida líquida de R$ 1,0 bilhão, 216,5% superior aos R$ 323 milhões registrados no segundo trimestre de 2021. Para a companhia, a cifra reflete a maior necessidade de financiamento de capital de giro, devido ao forte crescimento, atual e projetado para os próximos períodos.

Como consequência, a alavancagem registrou crescimento na comparação anual, atingindo 2,1x Dívida Líquida/Ebitda. No segundo trimestre do ano passado, a alavancagem era 1x.

“Reiteramos que com a entrega e recebimento de grandes projetos de instituições públicas ao longo do segundo semestre de 2022, haverá redução do nível de alavancagem nos próximos períodos”, destaca a empresa de tecnologia.