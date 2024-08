Portões para prova do ‘Enem dos Concursos’ abrem às 7h30; confira todos os horários

As provas do Concurso Público Nacional Unificado, o “Enem dos Concursos”, acontecem neste domingo, dia 18 de agosto. Os cerca de 2,1 milhões de candidatos que concorrem a 6.640 vagas devem ficar atentos aos horários.

Horários das provas do concurso público nacional unificado

Pela manhã, os portões abrem às 7h30 (horário de Brasília), e, à tarde, às 13h. Em alguns estados do país, ela será antecipada devido ao fuso horário (veja ao final deste texto).

Após serem abertos, os portões fecham uma hora depois em ambos os casos (manhã e tarde). A prova da manhã terá duração de até 2h30, e a da tarde será mais longa, já que o candidato terá até 3h30 para realizá-la.

Nos dois casos, o candidato deve respeitar o tempo de permanência mínimo de duas horas para realizar a prova. Se sair antes, será eliminado. Confira abaixo todos os horários.

Turno da manhã

7h30 – abertura dos portões

8h30 – fechamento dos portões

9h – início das provas

11h – horário em que o candidato poderá sair

11h30 – término do horário das provas

Turno da tarde

13h – abertura dos portões

14h – fechamento dos portões

14h30 – início das provas

16h30 – horário em que o candidato poderá sair

17h30 – término do horário das provas

Modelo de disputa e estrutura das provas

O modelo de disputa criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é inédito. Ele dividiu os editais em oito blocos, sendo o do um ao sete para vagas de nível superior, e, o último, para vagas de nível técnico e médio. Com isso serão aplicadas provas diferentes.

Provas por nível de escolaridade

Pela manhã, os candidatos de vagas que exigem nível superior (bloco 1 ao 7) responderão a 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma pergunta dissertativa de conhecimento específico. Os candidatos às vagas de nível médio e técnico (bloco 8) terão que produzir uma redação e 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais.

À tarde, serão 50 questões de múltipla escolha de conhecimentos específicos para os inscritos às vagas de nível superior, dez a mais do que os candidatos às vagas de nível médio, que responderão a 40.

Atenção ao fuso horário para as provas do ‘Enem dos Concursos’

Devido ao fuso horário em relação à Brasília, as provas a serem aplicadas para candidatos do Acre, Tabatinga (AM) e região do Alto Solimões (AM) começam duas horas mais cedo, às 5h30. Com isso, os portões fecham às 6h30 e as provas terão início às 7h.

A outra parte da prova começa às 11h, quando os portões serão abertos. Eles fecham às 12h e as provas começam a ser aplicadas às 12h30.

Já nas demais cidades do Amazonas, e também nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, as provas começam às 6h30, com a abertura dos portões.

Eles fecham às 7h30, e as provas terão início às 8h. As provas do período vespertino terão início às 12h, quando os portões serão abertos. Eles fecham às 12h e as provas começam a ser aplicadas às 12h30.