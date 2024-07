Porto de Santos tem movimento recorde de 89,1 milhões de toneladas no 1º semestre

O Porto de Santos movimentou o recorde de 89,1 milhões de toneladas no primeiro semestre deste ano, informou a Autoridade Portuária de Santos (APS) em nota. O volume é 10,2% superior ao reportado em igual período do ano passado. Em junho, foram movimentadas 16,3 milhões de toneladas pelo complexo portuário de Santos, crescimento anual de 4,6%, e também recorde para o mês.

Na nota, a empresa pública destacou que a movimentação anual do porto duplicou em 15 anos. O resultado foi puxado, sobretudo, pelas cargas do agronegócio. Os embarques de açúcar somaram 12 milhões de toneladas no semestre (aumento de 48,6%), de celulose totalizaram 3,8 milhões de toneladas (+4,3%), de carnes somaram 1,2 milhão de toneladas (+27,5%) e de café em grãos com 1,2 milhão de toneladas (+62%). Também apresentaram crescimento as exportações de óleo combustível, com 1,9 milhão de toneladas (+6,4%), e gasolina, com 645,1 mil toneladas (+71,3%).

O Porto de Santos registrou ainda movimentação de 2,6 milhões de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) de cargas transportadas por contêineres operados no embarque e desembarque. O número é 16,5% maior na comparação semestral. Em junho foram operados 439.614 TEUs em Santos, aumento de 13,8% na comparação com igual mês do ano passado.

De acordo com a Autoridade Portuária, os embarques somaram 66,6 milhões de toneladas nos primeiros seis meses do ano, alta de 10,7% na mesma base comparativa, e as descargas alcançaram 22,5 milhões de toneladas ao fim do primeiro semestre, aumento de 8,5%.

A circulação de granéis sólidos aumentou 4% no primeiro semestre deste ano no Porto de Santos, para 46,3 milhões de toneladas. Os principais produtos transportados por granéis sólidos são açúcar e farelo de soja para exportação. A movimentação de granéis líquidos avançou 6,7% do primeiro semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024, atingindo 9,6 milhões de toneladas. Óleo diesel, óleo combustível, sucos cítricos, gasolina, soda cáustica e etanol são transportados nessa modalidade.

Por fim, a Autoridade Portuária de Santos informou que o porto respondeu por 28,9% da corrente comercial brasileira. Aproximadamente 24% das transações comerciais com o exterior que passaram pelo Porto de Santos tiveram a China como destino. Entre as origens das cargas, São Paulo permanece como o estado com maior participação nas transações comerciais com o exterior pelo Porto de Santos, respondendo por 43,8% do total.