Porta-voz: Bolsonaro quer garantir aprovação da reforma da Previdência

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse, nesta segunda-feira, 25, que o presidente Jair Bolsonaro está disposto a se reunir com presidentes de partidos e lideranças no Congresso para garantir a aprovação da reforma da Previdência, mas fará questão de “colocar as posições do governo” aos parlamentares.

“O presidente está aberto à interlocução com todos”, disse Rêgo Barros. Ele afirmou que Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, farão um esforço conjunto para “descortinar” e “esclarecer” a proposta do governo junto à sociedade e aos congressistas.

O esclarecimento será feito, segundo Rêgo Barros, com base em quatro pilares principais: combate às fraudes, facilitação da cobrança de dívidas previdenciárias, equidade e a criação do regime de capitalização – modelo no qual o trabalhador poupa numa conta individual para a sua aposentadoria.

Após reunião entre Bolsonaro e ministros no palácio, pela manhã, para tratar da reforma da Previdência, o porta-voz destacou que Bolsonaro “entende a perene necessidade da reforma”. E que acredita que há a mesma percepção no Congresso. “Temos duas opções: ou aprovamos a Nova Previdência ou mergulhamos num buraco sem fundo. Ninguém quer isso”, disse durante briefing.

Rêgo Barros afirmou que não chegou ao conhecimento do presidente a disposição de deputados para derrubar a isenção do visto para viajantes dos Estados Unidos, China, Austrália e Canadá que visitarem o Brasil.