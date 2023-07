População ocupada sobe 1,1% em um trimestre e chega a 98,9 milhões em junho, diz IBGE

O País registrou uma abertura de 1,085 milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população ocupada ficou em 98,91 milhões de pessoas no trimestre encerrado em junho. Em um ano, esse contingente aumentou em 641 mil pessoas.

Já a população desocupada diminuiu em 785 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8,647 milhões de desempregados no trimestre até junho. Em um ano, 1,433 milhão de pessoas deixaram o desemprego.

A população inativa somou 67,051 milhões de pessoas no trimestre encerrado em junho, 79 mil inativos a mais que no trimestre anterior. Em um ano, houve aumento de 2,332 milhões de pessoas.

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – passou de 56,40% no trimestre encerrado em maio para 56,60% no trimestre até junho. No trimestre terminado em junho de 2022, o nível da ocupação era de 56,80%.

Subocupação

A taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas ficou em 5,20% no trimestre até junho, ante 5,10% no trimestre até março. Em todo o Brasil, há 5,133 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. O indicador inclui as pessoas ocupadas com uma jornada inferior a 40 horas semanais que gostariam de trabalhar por um período maior.

Na passagem do trimestre até março para o trimestre até junho, houve um aumento de 120 mil pessoas na população nessa condição. O País tem 1,436 milhão de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas a menos em um ano.