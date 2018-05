Pontos de concentração caíram para 197, apontam dados da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, até às 19h desta quarta-feira, 30, foram identificados 197 “pontos de aglomeração” em rodovias federais. Há apenas um bloqueio total no momento, de acordo com a PRF. Os dados atualizados foram apresentados pelo ministro Raul Jungmann, em coletiva de imprensa.

Mais cedo, por volta de meio dia, Jungmann disse que o número era de 540 e que havia dois pontos de obstrução total. No auge do movimento, foram identificados 632 bloqueios nas rodovias. Foto: Tomaz Silva / ABr

Questionado sobre o motivo da redução expressiva em apenas um dia, Jungmann avaliou que ficou claro para a sociedade que a pauta dos caminhoneiros foi atendida, mas que depois houve infiltração política e atos de violência que não podem ser tolerados. “Quando virou esse movimento incivilizado, perderam totalmente o apoio”, disse.

Até o final da tarde desta quarta-feira, a PRF já havia realizado escoltas de 2.275 veículos de carga e, desde o início das escoltas, de cerca de 36,3 milhões de litros de combustível em rodovias federais do Brasil.

“A PRF continua a agir para manter a segurança e restabelecer o fluxo normal de veículos e cargas pelas rodovias do País, com desbloqueios de vias, ações de escolta e apoio aos usuários”, disse a PRF em nota divulgada no final da tarde.