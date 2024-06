PMI industrial global sobe a 50,9 em maio e atinge maior nível em 22 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global subiu de 50 em abril para 50,9 em maio, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 3. O indicador, assim, avançou ao maior nível em 22 meses.

Segundo o levantamento, os ganhos foram generalizados, com expansão de produção e encomendas.

Estados Unidos, China e Reino Unido exibiram sinais firmes de recuperação, enquanto a contração desacelerou no Japão e na zona do euro, de acordo com a nota.