Economia PMI industrial do Japão cai para 52,7 em fevereiro, diz IHS Markit

O índice de gerente de compras (PMI, pela sigla em inglês) industrial do Japão caiu de 55,4 em janeiro para 52,7 em fevereiro, segundo pesquisa final divulgada pela IHS Markit em parceria com o Jibun Bank. Leituras acima da marca de 50 apontam expansão na atividade.

Segundo a IHS Markit, apesar de as empresas do setor manufatureiro japonês sinalizarem uma nova

melhoria das condições de operação em fevereiro, a leitura mais fraca do indicador deveu-se ao declínio nos níveis de produção, pois houve aumento da escassez de materiais, e os casos de covid pesaram na produção.

Além disso, interrupções contínuas na cadeia de suprimentos e atrasos na entrega sobrecarregaram os fabricantes, resultando em um intensificação das pressões sobre os preços de insumos.

“Em uma tentativa de proteger contra mais atrasos e aumentos de preços, as empresas aumentaram os estoques na taxa mais acentuada na história da pesquisa”, diz o documento.