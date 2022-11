Economia PMI industrial da zona do euro cai em outubro para menor nível desde maio de 2020

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 48,4 em setembro para 46,4 em outubro, na leitura final divulgada nesta quarta-feira, 2, pela S&P Global. O resultado, abaixo da marca de 50 pontos, sinaliza contração no setor pelo quarto mês consecutivo e está no menor patamar desde maio de 2020.

A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de 46,6.