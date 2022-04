PMI global de serviços cai de 54 em fevereiro para 53,4 em março

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços global caiu de 54 em fevereiro a 53,4 em março, segundo leitura conjunta do banco JPMorgan e da S&P Global, divulgada nesta quarta-feira, 6. Já o PMI composto – que inclui serviços e indústria – cedeu de 53,5 a 52,7 no período.

Em comunicado, as instituições explicam que a economia mundial perdeu fôlego no final do primeiro trimestre, em meio à escalada da inflação, aos gargalos na cadeia produtiva e às tensões geopolíticas decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia.