PMI Global composto cai de 49,6 em setembro para 49,0 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global caiu de 49,6 em setembro para 49,0 em outubro, informaram nesta sexta-feira, 4, a S&P Global e o JPMorgan. No setor de serviços, o PMI global recuou de 50,0 para 49,2 no período.

O resultado abaixo da marca de 50,0 pontos sinaliza contração do setor.

“As pesquisas do PMI de outubro apontam para uma desaceleração adicional da atividade econômica global, com a produção caindo nos setores de manufatura e serviços”, afirma o economista global no JPMorgan, Bennett Parrish. “Com demanda fraca, volatilidade geopolítica e de mercado alta e pressões inflacionárias ainda elevadas, as perspectivas de crescimento permanecem pessimistas para o restante do ano. O mercado de trabalho continua resiliente, no entanto, com a criação de empregos resistindo relativamente bem a esses ventos contrários.”