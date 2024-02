PMI de serviços da China cai a 52,7 em janeiro, em linha com o esperado, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 52,9 em dezembro para 52,7 em janeiro, segundo pesquisa divulgada pela S&P Global em parceria com a Caixin. O resultado do mês passado veio exatamente em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Já o PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, caiu marginalmente entre dezembro e janeiro, de 52,6 para 52,5. Apesar das quedas, as leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.