Plural: SP, RJ e Sul não têm ambiente seguro para reestabelecer abastecimento

A Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência (Plural) informou que, em regiões desobstruídas na Região Norte e algumas parte do Nordeste, o abastecimento caminha para a normalidade. Já nas principais capitais do País, São Paulo e Rio de Janeiro, assim como no Sul do País, ainda não há um ambiente seguro o suficiente para restabelecer o abastecimento dos serviços essenciais e dos demais clientes.

“Tão logo as desobstruções ocorram, a população começará a sentir os efeitos da retomada do abastecimento”, afirmou a Plural em nota.

A Plural informou que há disponibilidade de produto, de transporte e um planejamento estruturado para retomada imediata. Mas, segundo a entidade, apenas 10% da capacidade de distribuição está sendo suprida, pois a operação não é efetiva.

“Apesar da melhora ao atendimento dos serviços essenciais que seguem com escolta, a normalidade só será restabelecida com o desbloqueio das estradas e dos acessos aos terminais, usinas, portos e postos”, avaliou a entidade.