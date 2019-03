Plenário do Senado aprova o nome de Bruno Fernandes para diretoria do BC

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 26, por 51 a 3, o nome de Bruno Serra Fernandes para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central. Mais cedo, ele já havia sido sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Agora, a aprovação será comunicada à Presidência da República, para oficialização.

O economista Roberto Campos Neto também teve seu nome aprovado pela CAE e pelo plenário. Ele assumirá a presidência do Banco Central.