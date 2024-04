PLDO aponta pico da dívida bruta em 79,7% do PIB em 2027

O Ministério do Planejamento espera que a dívida bruta do governo geral (DBGG) chegará a 77,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025. A previsão consta da Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, apresentada nesta segunda-feira, 15, pela Pasta. A previsão é que a dívida bruta alcance 79,1% do PIB em 2026 e 79,7% do PIB em 2027.

Será nesse ano, de acordo com a equipe econômica, que a dívida bruta atingirá seu pico. A partir do ano seguinte, se iniciaria uma trajetória de queda, conforme as estimativas, até que a dívida chegasse a 74,5% do PIB em 2034, último ano projetado.

Em projeção divulgada em março, o Tesouro Nacional estimou 2026 como o ano para início do processo de estabilização da dívida em relação ao PIB, no cenário em que haveria superávit de 0,5% em 2025.

No caso de frustração no esforço de arrecadação adicional, refletido no resultado primário, a dívida teria um pico em 2027 e iniciaria a trajetória de queda em 2029.