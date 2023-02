Plano Safra: ministros debatem incentivos à produção com baixa emissão de carbono

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, se reuniram nesta terça-feira (7) para alinhar soluções ao financiamento de práticas de produção agropecuária de baixa emissão de carbono dentro do Plano Safra. “Recebi a ministra Marina Silva para que possamos trabalhar juntos na determinação do presidente Lula para que o Plano Safra seja a base do fortalecimento da agricultura de baixo carbono”, disse Fávaro em nota.

No mesmo comunicado, Marina disse que o Plano Safra pode alavancar a agricultura sustentável. “O presidente Lula quer muito que a gente utilize os recursos do Plano Safra para que ele ajude nessa transição, levando a agricultura brasileira a fazer com que a gente seja ao mesmo tempo uma potência ambiental e uma potência agrícola.”