Plano Real foi plano monetarista ‘mais brilhante’, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 27, que o Plano Real foi o plano monetarista “mais brilhante” e insinuou ter sido favorecido com a mudança da moeda.

“Juros na lua! Eu estava do outro lado, tinha o meu banco”, brincou Guedes, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Bronca

Antes, o ministro da Economia levou uma “bronca” do presidente da CAE do Senado, Omar Aziz (PSD-AM), por exceder o tempo de fala previsto para a audiência pública. Depois de ser repreendido, Guedes disse que iria tentar concluir suas falas no tempo estipulado para “dar o exemplo”.

Na fala inicial, Guedes já havia extrapolado os 30 minutos para os primeiros comentários. Depois, após ouvir perguntas de três senadores, o ministro tinha três minutos para as respostas, mas acabou falando bem mais.

Aziz chegou a tentar interromper Guedes, sem sucesso. O ministro concluiu as respostas das perguntas de dois dos três senadores, mas foi cortado pelo presidente da CAE.

“Ninguém perguntou de capitalização e o ministro ficou aqui falando de capitalização”, protestou Aziz.

Ele chegou a tentar trocar o modelo de perguntas em bloco para uma fórmula mais direta de pergunta e resposta. Senadores sugeriram, no entanto, agregar um número ainda maior de senadores questionando para só então o ministro responder.

“Não, se for em bloco de 10, ele vai ficar aqui três horas falando”, disparou o presidente da CAE.