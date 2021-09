Foto: Tree photo created by jcomp - www.freepik.com Ter uma renda passiva significa possuir um orçamento extra, sem nenhum tipo de esforço físico para isso -

O trauma da pandemia de Covid-19 mudou profundamente os hábitos de consumo do brasileiro e sua relação com o dinheiro. É o que mostra uma pesquisa da consultoria Oliver Wyman, em que 69% dos entrevistados disseram que pretendem economizar após a pandemia.

Em agosto de 2019, meses antes da epidemia global, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), havia divulgado uma pesquisa revelando que 67% dos brasileiros não conseguiram poupar nenhuma parte dos seus rendimentos naquele mês, “não se pode ignorar que muitos consumidores não dão a devida importância para a formação de uma reserva financeira”, disse à época a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

O cenário mudou e uma parcela da população que antes não se preocupava em assegurar o futuro, voltou-se às soluções que o mercado financeiro oferece para não ser pega desprevenida novamente, garantindo uma renda passiva.

Mais de um ano após o registro dos primeiros casos de Covid-19 no País, as pesquisas mencionadas mostram que a população começou a entender que precisa planejar as finanças para não sofrer com imprevistos.

Essa preocupação com o futuro motivou boa parte dos brasileiros a buscar maneiras de garantir uma renda passiva. Sem experiência no mercado financeiro, muitos apostam em maneiras de investir com garantia de um bom retorno, mas sem nenhuma chance de risco.

Ainda em 2019, em uma tentativa de aquecer o mercado imobiliário, o governo federal anunciou um novo financiamento imobiliário corrigido pela inflação, cujas parcelas ficam mais suaves enquanto a inflação permanecer baixa.

Investimento inteligente

Evandro Canello, especialista em cartas de crédito, explica que a procura por maneiras de conseguir renda passiva com consórcio cresceu aproximadamente 30% na corretora durante a pandemia. Para ele, “as pessoas perceberam que precisam usar o dinheiro com inteligência e o consórcio permite uma maneira relativamente rápida, segura e sem risco de garantir uma renda vitalícia”.

Canello esclarece que, para contemplar rápido via lance, dois elementos são fundamentais:

Acesso a muitos grupos de consórcio; Perícia para mapear todos esses grupos.

O que os especialistas fazem é executar uma varredura no histórico de lances de todos esses grupos. “A ideia é identificar aquele em que o valor que o cliente tem para ofertar esteja de acordo com o que vem contemplando nos últimos meses”, explica o especialista, que acrescenta: “Ele contempla esse consórcio e já pode comprar o imóvel com poder de compra à vista”.

Desta maneira, com um reserva financeira ou usando um percentual da carta de crédito, é possível construir uma renda passiva sem arriscar as economias: para comprar um imóvel sem juros e já colocá-lo para alugar, basta ofertar um lance no grupo certo dentro do consórcio imobiliário.

É por este motivo que muitos brasileiros estão escolhendo usar o valor que pagariam na entrada do financiamento para ofertar um lance no consórcio e fazer essa compra de maneira inteligente, planejada e principalmente sem pagar juros.