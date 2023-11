Planejamentos patrimonial e sucessório

Falar em planejamento sucessório muitas vezes pode parecer difícil, mas é muito importante. É possível proteger ativos conquistados durante uma vida inteira e, mais que isso, garantir que eles fiquem nas mãos desejadas da forma mais simples possível.

É possível adaptar o planejamento sucessório conforme as vontades e circunstâncias de cada família – Foto: Wirestock_Freepik

Segundo Hygoor Jorge, advogado há 19 anos, consultor jurídico, coordenador de pós-graduação e professor na temática de planejamento sucessório e empresas familiares, o PPS (planejamento patrimonial e sucessório) é a ferramenta ideal para garantir uma transição do controle e propriedade de bens. “Com ele, asseguramos a continuidade de empresas familiares, propriedades e outros ativos”, afirma.

O especialista cita também a possibilidade de minimizar a carga tributária relacionada à transferência de bens, com a garantia de uma transição eficiente do ponto de vista fiscal. “É preciso entender que um bom planejamento sucessório reduz custos legais e simplifica o processo para os herdeiros; além disso, pode incluir medidas para proteger os ativos da família contra credores, litígios e outros riscos”, explica.

Um ponto ressaltado pelo advogado é que, ao realizar um planejamento patrimonial e sucessório, o dono dos bens ajuda a minimizar conflitos familiares, que são bastante comuns. “Um plano bem definido auxilia a prevenir disputas e diminuir conflitos relacionados à herança. Ele também considera cenários emergenciais, como a morte ou incapacidade do titular dos ativos”, alerta.

De acordo com Hygoor Jorge, é possível adaptar o planejamento sucessório conforme as vontades e circunstâncias de cada família, permitindo que o titular escolha beneficiários e tenha seus desejos respeitados. “Na prática, estamos falando de garantir tranquilidade para quem tem os bens e para quem vai herdá-los, havendo uma série de vantagens para assegurar a continuidade do patrimônio de forma simples e sem dor de cabeça”, conclui.