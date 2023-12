Planejamento para aumentar as vendas no Natal

As vendas terão um aumento de 5,6%, em comparação com o mesmo período de 2023 - Foto: Arthur Hidden_Freepik

Para alcançar sucesso de vendas no Natal é importante elaborar estratégias e se planejar o quanto antes. De acordo com a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), as vendas deste ano terão um aumento de 5,6%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

“É importante que as marcas aproveitem o tempo hábil para estruturar suas lojas. Olhar dados do ano passado, ver o que se pode fazer diferente, ficar atento a tendências, novas tecnologias e as principais mudanças no comportamento dos consumidores”, comenta Hawan Moraes, CEO e fundador da Simples Inovação, empresa focada em modelagem de negócios para o e-commerce, que separou outras dicas simples para o período. Confira:

Fique atento ao fluxo de caixa. Em períodos como o Natal, com um fluxo de caixa maior, é preciso estar atento com as saídas e entradas de dinheiro para que não haja nenhum descontrole. Planejar valores de promoções e descontos, fretes grátis, ticket médio, pagamento de fornecedores e investimentos deve ser prioridade, segundo Hawan.

Estoque. Para evitar falta de produtos, desperdício de mercadoria, atrasos no envio, entre outras, o ideal é preparar a logística de armazenamento e distribuição com antecedência. Mapear dados do estoque pode ajudar a definir os produtos mais vendidos e a frequência de reposição. Atentar para a qualidade e validade, pois isso influencia na experiência do cliente.

Gerencie sua logística de envio. As empresas precisam se preocupar com a logística de entrega dos produtos, pois a expectativa do consumidor em receber seu produto de forma fácil, rápida e correta está em alta. Algumas dicas são: planejar os processos de entrega, mapeando possíveis imprevistos e elaborando rotas alternativas; investir em tecnologias de rastreio de produtos, que tranquilizam e dão autonomia ao cliente, contribuindo para uma boa experiência; e apostar na logística reversa, que facilita a troca e devolução de mercadorias.