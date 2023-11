Planejamento: bancos públicos destinarão R$ 1,7 tri em crédito para programas do PPA 2024-2027

O Ministério do Planejamento e Orçamento informou que os cinco bancos públicos federais – Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, BNB e Basa, contribuirão com um volume de crédito de R$ 1,7 trilhão para o financiamento de programas da União no período de quatro anos vigência do Plano Plurianual 2024-2027.

Desse total, R$ 572,4 bilhões devem vir da Caixa; R$ 519,5 bilhões, do Banco do Brasil; R$ 307,8 bilhões do BNDES; R$ 224,7 bilhões, do BNB; e R$ 73,2 bilhões, do Basa. O ministério informou ainda que R$ 1,5 trilhão, ou 90,5% do total, concentram-se em cinco programas: Moradia Digna, Agropecuária Sustentável, Neoindustrialização; Desenvolvimento regional e Agricultura Familiar.

“Os créditos dos bancos públicos são pilares fundamentais para alavancar o desenvolvimento, seja diretamente, seja como operações de segundo piso. Eles são parte dos instrumentos para financiar os programas do Plano Plurianual, e irão impactar diretamente a população por meio de programas ligados à moradia digna, produção de alimentos, neoindustrialização, infraestrutura e enfrentamento a mudanças climáticas”, disse a secretária Nacional de Planejamento, Leany Lemos, por meio de nota divulgada pelo Ministério.