Planejamento abre consulta para criação de fundo de investimento imobiliário

O Ministério do Planejamento abriu nesta quarta-feira, 21, consulta pública sobre as diretrizes para a estruturação do primeiro fundo de investimento imobiliário da União. O edital da consulta está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta.

O objetivo, segundo o governo, é modernizar a gestão do patrimônio da União com aumento da rentabilidade e redução de gastos. O fundo terá como lastro parte da carteira de imóveis administrada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) do Ministério do Planejamento.

Em nota, a pasta explica que a consulta pública abrirá espaço para a população apresentar sugestões, comentários e críticas para orientar a elaboração de edital de licitação que contratará o administrador do fundo.

Os interessados devem acessar o endereço http://www.imoveis.planejamento.gov.br/index.php/editais, que contém as orientações para a consulta e a lista com imóveis que deverão, num primeiro momento, servir de lastro para o fundo.

Da lista, constam 104 imóveis, urbanos e rurais, avaliados em R$ 383,1 milhões distribuídos por todas as regiões do País. O prazo para envio de sugestões e propostas é de 60 dias. Atualmente, a SPU administra 681.157 imóveis de sua propriedade.