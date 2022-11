Planejador financeiro diz que quem comprou deve ‘segurar’ imóvel

Quem já comprou um estúdio e agora está preocupado com a grande oferta prevista para próximos meses na cidade de São Paulo deve ter sangue frio e evitar se desfazer do imóvel neste momento.

A recomendação é de Maykon Henrique de Oliveira, planejador financeiro certificado pela Planejar. “Vender agora seria um péssimo negócio devido às oscilações do mercado, principalmente à baixa liquidez.”

Em épocas de crise, a melhor alternativa é segurar o imóvel, rentabilizá-lo por meio de aluguéis e esperar que o mercado volte a aquecer. “O juro alto é transitório e vai cair, não a 2%, mas deve ficar entre 6% e 8% .”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.