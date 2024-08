Pix sem redirecionamento pode tomar parte do espaço dos cartões de crédito

Ferramenta permitirá que os clientes paguem com Pix como já fazem com cartões que permitem pagar por aproximação

A chegada do Pix às carteiras digitais deve fazer com que o meio de pagamento instantâneo ganhe espaços que hoje pertencem aos cartões de crédito. Na visão de especialistas, as ferramentas combinadas eliminarão o principal obstáculo ao crescimento do Pix nos pagamentos de produtos e serviços no mundo físico. A combinação com linhas de crédito deve fazer com que o sistema tome o espaço de cartões de crédito sem anuidade no futuro.

Na sexta-feira (2), o Banco Central (BC) divulgou as normas para a chamada jornada sem redirecionamento, que utiliza o Open Finance para permitir que pagamentos com Pix sejam feitos sem a necessidade de entrar nos aplicativos de bancos e fintechs ou digitar senhas. A ferramenta permitirá que os clientes paguem com Pix como já fazem com cartões que permitem pagar por aproximação.

O gerente sênior de Estratégia de Negócios em Serviços Financeiros da Accenture, Ricardo Pandur, afirma que a entrada do Pix nas carteiras tem o potencial de aumentar a fatia que o sistema “morde” nos pagamentos feitos pelos brasileiros.

Um dos pontos de entrada pode ser o uso dos celulares para pagar via aproximação com cartões: 25% dos pagamentos da modalidade são feitos através dos dispositivos móveis, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). “Provavelmente é aí que o Pix NFC entra e que começa a participar de uma forma mais ativa”, diz Pandur.

Em junho deste ano, o Pix movimentou R$ 2,2 trilhões, de acordo com o BC, um crescimento de 57% em um ano. Embora o regulador não divulgue dados sobre os tipos de uso, especialistas apontam que a maior parte das transferências é entre pessoas, e que o Pix ainda é pouco utilizado em compras no mundo físico. A necessidade de entrar no aplicativo do banco é a grande barreira para este uso.

Mesmo antes da divulgação da norma, agentes de mercado se movimentaram. O Broadcast mostrou na semana passada que o Itaú Unibanco oferecerá Pix por aproximação a partir de outubro, com aceitação pelas maquininhas da Rede. Já o Google inseriu no Google Pay o pagamento via Pix, inicialmente para clientes do C6 Bank e do PicPay.

Um potencial efeito sobre o cartão de crédito não deve ser imediato. O consultor e presidente da Boanerges & Cia, Boanerges Ramos Freire, diz que o que impede que o Pix ganhe mais espaço atualmente, além da dificuldade de uso no mundo físico, é o limite associado ao cartão de crédito. “Essa é uma função pensada para o Pix no futuro. Quem está oferecendo tem soluções próprias”, afirma.

Misturas

Estudado pelo BC, o chamado Pix garantido ainda não tem prazo de lançamento, o que não impediu que bancos e fintechs começassem a oferecer produtos similares. As estruturas hoje existentes usam limites pré-aprovados do cartão de crédito ou de cheque especial. Quando o cliente parcela um Pix ou transfere sem ter saldo em conta, paga ou na fatura do cartão ou no limite do cheque especial.

No Itaú, o cliente pode optar entre os dois. “O nosso papel é ter as soluções disponíveis, para o cliente optar pela que fizer mais sentido para ele”, disse na semana retrasada o diretor de Pagamentos para Pessoas Físicas do banco, Mario Miguel. O banco é o maior emissor de cartões do Brasil.

Esse intercâmbio entre produtos leva a duas conclusões. A primeira é que os bancos podem se beneficiar do Pix ao conceder crédito através dele. A segunda é que os cartões sem anuidade, que não possuem benefícios como programas de pontos, podem ser as vítimas das novidades no pagamento instantâneo.

“Ouvimos em algumas discussões que o limite não é do cartão e, sim, do cliente. Com as novas tecnologias, esse limite é portável”, diz Pandur, da Accenture. Os efeitos mais fortes, segundo ele, são sobre outros agentes da indústria de cartões, como as credenciadoras e as bandeiras, que terão de aumentar a eficiência das operações e buscar a liquidação instantânea dos pagamentos.

Hoje, o comerciante recebe o dinheiro pago via Pix na hora, mas tem de esperar até 28 dias para que os pagamentos com cartão de crédito caiam na conta. Para ter acesso imediato, precisa descontar os recebíveis, o que tem custos. É por isso que boa parte do comércio oferece descontos para quem paga com Pix.

Até aqui, o efeito do Pix se reflete sobre o cartão de débito, que teve contração de 0,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Abecs. O crédito cresceu 14,4%, ajudando a aumentar o tamanho da indústria em 11,4%, para R$ 965 bilhões de janeiro a abril.